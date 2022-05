As: "Dybala, ora il dopo Juve: scartato il Tottenham"

MADRID (Spagna) - Paulo Dybala si appresta a salutare la Juventus e testare il mercato da giocatore svincolato, alla sua porta c'è già la coda anche se una squadra sarebbe già stata messa da parte. Infatti dalla Spagna il quotidiano As ha stilato la lista delle squadre oggi interessate alla "Joya": in Serie A Inter e Roma, nella Liga Barcellona ed Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ed in Premier League Manchester United, non il Tottenham di Fabio Paratici. L'attaccante della Juventus, stando al quotidiano spagnolo, avrebbe tolto gli Spurs dalla lista delle sie preferenze malgrado nei giorni scorsi erano emersi rumors di un interessamento da parte del club inglese.