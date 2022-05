Real Madrid, Ancelotti allontana Mbappé: "Testa al Liverpool"

MADRID (Spagna) - Carlo Ancelotti allontana le voci su Kylian Mbappé in orbita Real Madrid - più vicino ora a un clamoroso rinnovo con il Psg - e si concentra sulla finale di Champions League, in programma tra nove giorni a Parigi contro il Liverpool. Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultimo appuntamento stagionale dei blancos, in Liga, contro il Betis Siviglia, Re Carlo glissa sul possibile approdo dell'asso francese al Santiago Bernabéu e carica l'ambiente in vista della finalissima di Parigi che può valere la "decimocuarta" coppa dalle grandi orecchie per il suo Real: "Infastiditi che si parli di Mbappé? Lo capisco e ci siamo abituati", assicura Ancelotti che però sposta l'attenzione verso la sfida di Parigi che può aprire al Real Madrid le porte della leggenda: "Ad accendere l'entusiasmo dei tifosi è una finale dove possiamo vincere la 14esima Champions. Non passeggio per la città ma quando vado al ristorante, mi chiedono solo della finale". A proposito della sfida con il Liverpool, Ancelotti annuncia di non avere dubbi "sull'undici da schierare a Parigi. L'unico dubbio che ho è se saranno più importanti i titolari o chi entrerà. Paura? No, semmai arriverà la preoccupazione ma è una cosa che mi piace". Col Betis, intanto, sarà l'ultima partita al Bernabéu per Gareth Bale, Marcelo e Isco ma non è detto che avranno spazio: "Siamo concentrati sul 28, dovrò valutare chi ha più bisogno di minuti. Bale? Resterà nella storia del Real".