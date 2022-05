Mbappé come LeBron James: Real e Psg in ansia per la 'decisione'

In scadenza con i parigini e corteggiato dai madrileni, l'attaccante francese dovrebbe annunciare nelle prossime ore in tv la sua scelta come fece nel 2010 la stella Nba prima di passare da Cleveland a Miami

20 . 05 . 2022 11:08 2 min MbappéRealpsg

© EPA

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale