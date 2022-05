Hakimi allerta il Psg: "Real casa mia. Futuro? Vedremo cosa accadrà

Hakimi avvisa il Psg. A un anno dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel, il calciatore guarda già avanti. L'ex Inter, che ha lasciato i nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto, è volato in Francia e anche qui ha vinto il campionato al primo anno. Il terzino marocchino, nonostante i diversi cambi di maglia, non ha mai dimenticato il Real Madrid, club nel quale è cresciuto nel settore giovanile prima di approdare il prima squadra. In un'intervista rilasciata ad Al Kass Channel, ha speso parole al miele per i Blancos: “Il Real Madrid è il club che mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti, che mi ha permesso di raggiungere livelli alti e che mi ha insegnato tutto, come calciatore e come persona. Ringrazierò sempre il Real Madrid".