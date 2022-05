Juve, Di Maria saluta il Psg: il post su Instagram

PARIGI (FRANCIA) - Angel Di Maria lascia il Psg e ha deciso di salutare i suoi compagni di squadra con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il calciatore argentino, infatti, ha condiviso sui social network una foto con tutta la rosa del club parigino e il messaggio di ringraziamento: "Gracias, Merci' con due cuori. Sotto al post di Di Maria, le risposte dei suoi compagni di squadra: da Mbappé a Verratti e Paredes, che hanno commentato la foto con cuori rossi. L'argentino ex Real Madrid è arrivato a Parigi ad agosto 2015, non rinnoverà il suo contratto che scade a giugno e lascerà Parigi per provare una nuova esperienza. Negli ultimi giorni le voci che lo accostano alla Juve sono sempe più insistenti e ora, con l'addio 'ufficiale' al Psg, il club bianconero sembra molto più vicino.