Pochettino sul futuro di Mbappè: "Spero resti, ma non so cosa ha scelto"

PARIGI (FRANCIA) - "Non conosco la decisione di Mbappè, è una cosa personale, che riguarda Kylian e la società . Ho delle informazioni ma non spetta a me fare delle dichiarazioni su un tema che riguarda queste due parti, soprattutto il calciatore". Il tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino non si sbilancia sul futuro del fuoriclasse francese, che nelle ultime ore sembrerebbe ad un passo dal rinnovo con i parigini. "Il mio desiderio è che resti qui per molti anni, ma non so cosa succederà , nè quando annuncerà la sua scelta. Non sappiamo nulla, siamo in attesa".