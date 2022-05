The Guardian: "Pulisic infelice al Chelsea, la Juve sonda il terreno"

LONDRA (Regno Unito) - Potrebbe concludersi dopo tre anni, l'ultimo dei quali in chiaroscuro, l'esperienza dello statunitense Christian Pulisic con la maglia del Chelsea: il trequartista classe '98 infatti, secondo quanto riportato dal The Guardian, sembra infatti aver già comunicato alla dirigenza dei Blues la sua insoddisfazione per lo scarso utilizzo da parte di Tuchel e il suo desiderio di cambiare aria non appena si aprirà il mercato. Il quotidiano britannico afferma che Pulisic avrebbe chiesto al club di ascoltare le offerte per lui poiché il suo desiderio è quello di andare in un'altra squadra dove possa avere più risalto.