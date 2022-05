Morata, il presidente dell'Atletico: "La Juve ci dica cosa vuole fare"

MADRID (SPAGNA) - "Su Morata vi devo dire la verità, ed è che ancora non si sa niente. E' un nostro giocatore ma non si sa cosa succederà con lui, e se la Juve ha intenzione di tenerlo o meno". Sono le parole del presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, sul futuro di Alvaro Morata a margine della cerimonia di consegna di un premio. Attualmente Morata è alla Juve in prestito con diritto di riscatto e il presidente si è espresso così sulla possibilità che l'attaccante della nazionale spagnola torni nel club madrileno che è proprietario del cartellino: "La Juve ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo".