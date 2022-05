RMC Sport: “Mbappé ha rinnovato con il Psg! Annuncio in arrivo”

PARIGI - Kylian Mbappé ha deciso di rinnovare fino al 2025 il suo contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain . È quanto riportato dall'emittente RMC Sport , secondo la quale è imminente l'annuncio ufficiale della decisione dell'attaccante francese. Il Real Madrid , che aveva raggiunto un accordo con Mbappé, è stato dunque beffato. Florentino Perez aveva chiuso un accordo che prevedeva un super bonus da 130 milioni al momento delle firma , ma l'attaccante ha deciso all'ultimo momento di accettare il rinnovo offerto dal Psg.

Tebas: "È un insulto al calcio"

"Quello che farà il Psg rinnovando Mbappé con grandi quantità di denaro (mi piacerebbe sapere dove e come le pagherà) dopo aver registrato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere oltre 600 milioni di monte ingaggi, è un insulto al calcio. Al-Khelafi è pericoloso come la Superlega". Sono le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, alla notizia del rinnovo con il Psg dell'attaccante francese.