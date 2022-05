Stoichkov esalta Mbappé: "Giusto che il futuro Pallone d'Oro resti al Psg"

Mbappé-Psg, stoccata di Stoichkov al Real Madrid

La notizia del rinnovo di Mbappé con il Psg ha mandato su tutte le furie il Real Madrid, che si considerava prossimo al suo acquisto, e più in generale la Liga si è apertamente schierata contro questa operazione, considerata non sostenibile da un punto di vista finanziario. In Spagna viene criticata la gestione Al-Khelaifi e la negligenza dell'Uefa sui bilanci in rosso del club transalpino e, in questo contesto, le parole di Stoichkov assumono una duplice valenza: non solo l'ammirazione per il talento cristallino di Mbappé, in molti leggono tra le righe una stoccata agli ex rivali Blancos.