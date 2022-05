Mbappé: "Il Real un privilegio ma ho scelto il Psg, ecco perché"

Ringraziamenti al Real

Mbappé spiega poi cosa l'ha convinto a restare a Parigi: "Ho la convinzione che qui posso continuare a crescere in seno a un club che non lesina mezzi per raggiungere i propri traguardi. Tengo a ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaifi per la sua fiducia, il suo ascolto e la sua pazienza. Il mio pensiero va anche ai tifosi del Psg, in Francia e nel mondo, per le loro innumerevoli testimonanze di affetto, in particolare negli ultimi mesi". Non manca poi un messaggio al Real che lo ha corteggiato con insistenza ed era sicuro di averlo convinto a trasferirsi in Spagna: "Voglio anche ringraziare sinceramente i Real Madrid e il suo presidente Florentino Perez. Riconosco l'occasione e il privilegio che avrei avuto a far parte di questa istituzione e mi dispiace per la loro delusione, che è pari all'esitazione da me avuta. Sarà il loro primo tifoso per la finale di Champions League a Parigi, casa mia. Sono molto felice di poter continuare a giocare in Francia - conclude Mbappé -, il Paese che mi ha visto nascere, crescere e fiorire. E che mi dà l'occasione di inseguire i miei sogni".