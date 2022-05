Totti: "A Dybala la 10 della Roma la darei volentieri" (VIDEO)

ROMA - Francesco Totti non ha dubbi: Paulo Dybala meriterebbe di "ereditare" la sua maglia numero 10 della Roma. Durante un'intervista l'ex capitano giallorosso, interrogato sulla questione dai giornalisti, ha affermato: "Gliela darei volentieri qualora la volesse, non sono io però a decidere". Il peso di questa maglia per l'ambiente giallorosso è stata finora da deterrente per qualsiasi giocatore arrivato sinora nella Capitale, pur non essendo stata ancora ritirata ufficialmente dopo l'addio al calcio del capitano nel 2017. Sarà il calciomercato estivo a decidere se i tifosi giallorossi potranno nuovamente vedere un trequartista con quel numero in campo, con la Joya indicato come uno dei possibili "papabili".