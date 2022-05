Luis Suarez: "Non volevo lasciare l'Atletico. Ora cerco il club giusto"

MADRID (Spagna) - Se ne va dopo due stagioni passate indossando la maglia dell'Atletico Madrid, Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è stato "congedato" dai Colchoneros e ha parlato di questa esperienza (e dei suoi piani futuri) in un'intervista a "El Larguero" della SER: "Adesso non ho fretta, sto aspettando che i bambini finiscano la scuola e poi prenderò la decisione migliore. Quella giusta per poter giocare e affrontare il Mondiale nelle migliori condizioni. Non ho ancora deciso, lo giuro. Ci sono tante proposte, tante possibilità. Ascolto tutti e non chiudo la porta a nessuno". A eccezione di esperienze come Stati Uniti, Cina o Qatar: "Non sono ancora nella mia testa. Non penso ai soldi adesso, ma a un alto livello per arrivare bene ai Mondiali. E quello è l'Europa. Ricevo molte chiamate pure da Messico, Brasile, Argentina".

L'addio all'Atletico Ecco perché se fosse dipeso da lui sarebbe rimasto volentieri all'Atletico Madrid: "Sì, mi sarebbe piaciuto. Sono stato felice di ricoprire un ruolo a cui non ero abituato, ma l'ho accettato bene. Sapevo anche che le aspettative erano sempre più alte, con compagni di grande livello, ma ero in grado di esaudire quanto mi chiedeva l'allenatore. Ma non c'è stata possibilità di proseguire insieme. Me l'ha comunicato Rafa Alique (il direttore della comunicazione del club) il giorno prima del mio addio. Mi ha detto che mi avrebbero mandato via. Non ne sapevo niente. Ho 35 anni, certo, e intuivo qualcosa. La mia risposta è stata 'beh, almeno qualcuno del club mi ha detto qualcosa'. Per il resto non ho parlato né con Simeone, né con Berta, né con Miguel Ángel Gil".