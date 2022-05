Di Maria, la moglie attacca il Psg: "Un altro club sfrutterà le tue giocate"

"Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti". Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, lancia una frecciatina al Paris Saint Germain. L'argentino ha lasciato Parigi dopo sette anni, 111 assist, 91 gol e 18 trofei in bacheca. "Trentaquattro anni non sono niente - ha scritto la Cardoso sui social - se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te".