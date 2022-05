Mbappé-Real, Ancelotti glissa: "Penso alla finale Champions col Liverpool"

MADRID (SPAGNA) - Sale l'attesa per la finale di Champions League in programma sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis tra Real Madrid e Liverpool. Di fronte nuovamente le due finaliste del 2017, quando i Blancos di Zidane sconfissero 3-1 i Reds di Jurgen Klopp grazie al gol di Benzema e doppietta di Bale - inutile il momentaneo pareggio degli inglesi firmato Manè -. La formazione guidata da Carlo Ancelotti vuole mettere in bacheca la 14ª Coppa dei Campioni/Champions League della propria storia, concludendo alla grande una stagione che li ha visti trionfare anche in Supercoppa di Spagna e Liga.

Mbappé e il no al Real Madrid: Ancelotti glissa

A Madrid, però, tiene ancora banco il mancato passaggio di Mbappé dal Psg al Real. Il tecnico di Reggiolo, ai giornalisti che gli chiedono un commento, risponde così nel media-day in vista della finale: "Ovviamente siamo concentrati su di noi, su quello che dobbiamo fare. Abbiamo rispetto per le decisioni che vengono prese e per tutti i club, ma al di là di questo noi dobbiamo solo pensare a preparare al meglio la finale. Deluso? Io non ho mai parlato di giocatori che non sono del Real".