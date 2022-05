Mundo Deportivo: "Di Maria è stato offerto al Barcellona"

Angel Di Maria ha lasciato ufficialmente il Paris Saint Germain . Contro il Metz ha disputato la sua ultima gara con la maglia dei parigini, con i quali (in sette stagioni) ha giocato 293 gare, segnando 93 gol e fornendo 119 assist. L'argentino, obiettivo della Juventus , sarebbe stato offerto al Barcellona. A scriverlo è Mundo Deportivo . Secondo il quotidiano spagnolo, Xavi sarebbe a caccia di un esterno d'attacco, vista la probabile cessione di Ousmane Dembele.

Di Maria-Barcellona, il precedente del 2017

Di Maria farebbe parte di una serie di candidati, ma la prioirità per il Barcellona, resterebbe Raphina del Leeds, considerato più giovane e adatto al nuovo progetto tecnico del club. Già nel 2017, quando il Psg acquistò Neymar, Di Maria era stato accostato al Barcellona: i suoi agenti erano nella sede del club per trattare il suo trasferimento. Ma alla fine l'affare saltò. Oggi, una volta conclusa l'esperienza francese, l'attaccante argentino ha la possibilità di scegliere la sua prossima destinazione. I manager avrebbero tentato nuovamente di sondare il terreno con la società spagnola. Ma la trattativa non si è accesa.