Psg, Al-Khelaifi scarica Pochettino e Leonardo: "Lunedì annunciamo il progetto". Chi arriva?

PARIGI (Francia) - Rivoluzione in vista in casa Psg. Il presidente del club Nasser Al-Khelaïfi ha annunciato un vero e proprio cambio di strategia, soprattutto tecnica, del sodalizio capitolino. Intervistato da Canal +, il numero uno del club campione di Francia ha glissato sul futuro dell'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, annunciando radicali cambiamenti in vista, più una deadline, fissata per il prossimo lunedì: "Penso che annuncerò tutti i cambiamenti la prossima settimana, l'intero progetto, tutti i cambiamenti", ha dichiarato il presidente del club parigino. "Un nuovo allenatore? Non parlerò di questo oggi. Per ora abbiamo Mauricio Pochettino, lo rispettiamo. Lo saprete prossima settimana". Quel "per ora" pronunciato da Al-Khelaïfi sul futuro di Pochettino al Psg sa tanto di imminente addio. Il tecnico, secondo il quotidiano francese 'Le Parisien', avrebbe infatti le ore contate con Luis Campos in pole per prendere il posto di Leonardo come direttore sportivo. Lo stesso Campos vorrebbe portare al Parco dei Principi Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza, con il quale ha condiviso la vittoria del campionato un anno fa al Lille. Non sarebbe però da escludere un altro scenario, ovvero la conferma di Pochettino - per il quale Mbappé ha speso belle parole - fino al giugno 2023, quando scadrà anche il contratto che lega Pep Guardiola al Manchester City. Fra l'altro esonerare ora il tecnico argentino costerebbe al Psg 15 milioni di euro. Ad ogni modo non sarà presa alcuna decisione fino a quando Campos non sarà ufficialmente nel board parigino.