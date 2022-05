Cadena Ser: "Lewandowski si offre al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - Sono clamorose le indiscrezioni che giungono dalla Spagna: gli agenti di Robert Lewandowski hanno offerto il loro assistito al Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Cadena Ser, il rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg e il mancato approdo dell'asso francese al Santiago Bernabéu avrebbe mutato la strategia del club campione di Spagna con il bomber polacco del Bayern Monaco che diventerebbe il piano A per il reparto offensivo di Ancelotti. Da Madrid non arrivano né conferme né smentite: i 'Blancos' sono focalizzati sulla finale di Champions League in programma prossimo sabato a Parigi contro il Liverpool. Facile quindi intendere che l'affaire-Lewandowski sarà oggetto di attente riflessioni solo a partire da lunedì prossimo. Intanto da Barcellona osservano con attenzione la vicenda: non è un mistero che i 'Blaugrana' siano in pole per l'acquisto di Lewandowski, come dichiarato dallo stesso Xavi che ha ammesso il forte interesse culé per il bomber polacco. Con il Barça il suo rappresentante, Pini Zahavi, ha già raggiunto un accordo di principio ma l'agente israeliano è consapevole che il Bayern rimarrà fermo nella sua intenzione di non vendere il calciatore. L'unica certezza, a oggi, è che il polacco - autore di 153 gol nelle ultime tre stagioni - abbia dichiarato conclusa la sua esperienza teutonica.