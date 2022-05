As: "Juve, futuro Morata. Atletico, Barcellona o Arsenal?"

MADRID (Spagna) - Con la Juve sempre più lontana dall'idea di voler esercitare l'opzione d'acquisto per Morata , con la società bianconera che lascerebbe dunque scadere la data perentoria del 31 maggio per esercitare il riscatto dell' attaccante dall' Atletico Madrid (squadra dalla quale il classe '92 è in prestito da due anni), ecco che gli scenari di mercato per la punta spagnola diventano intricati: secondo quanto riportato da "As", da una parte ci sarebbe l'Atletico stesso, che deve sostituire il partente Suarez , dall'altra il Barcellona o l' Arsenal , squadre entrambe molto attente all'evolversi della situazione.

Spagna, Luis Enrique convoca Morata e lo annuncia così

"La Juve non spenderà 35 milioni per Morata"

As riferisce che la dirigenza dell'Atletico sia già stata informata del mancato interesse della Juve a spendere i 35 milioni già pattuiti per il trasferimento definitivo della punta. La società bianconera avrebbe nei giorni scorsi chiesto uno "sconto" ai Colchoneros, visti i 20 milioni già spesi per il prestito biennale, e avrebbe proposto un'offerta di 15 milioni ritenuta troppo bassa dalla società spagnola.

Atletico Madrid, il presidente: "La Juve ci dica cosa vuole fare con Morata"

Morata, quale futuro? Prima all'Atletico, poi...

Morata ha altri due anni di contratto con l'Atlético. Nella squadra rojiblanca nessuno dubita delle sue qualità e se non dovesse arrivare qualche offerta soddisfacente, la punta 29enne inizierà l'anno al Wanda Metropolitano. Il Barcellona ha già sondato il terreno per il nazionale spagnolo, così come l'Arsenal (da tempo attento all'evolversi della situazione). Quest'anno Morata ha giocato 48 partite ufficiali con la Juventus, con 12 gol e nove assist . Ha segnato nove gol in Serie A (e sette assist), due in Champions League e un assist; e uno in Coppa Italia. Inoltre, ha dato un assist nella Supercoppa Italiana. L'Atlético deve trovare un sostituto per Luis Suárez: sostituire l'uruguaiano è una priorità per la dirigenza, anche se Morata condiziona tutto. Il madrileno tornerà e in questo momento il suo futuro non è del tutto chiaro: l'Atlético non ha intenzione di regalare un calciatore che ha ancora anni davanti a sé per offrire prestazioni di alto livello.