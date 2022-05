Marca: "Il Newcastle piomba su Renan Lodi: 40 milioni all'Atletico Madrid"

Il Newcastle, economicamente potentissimo e intenzionato a combattere per un posto in Europa nella prossima stagione, è pronto all'assalto per Renan Lodi e Yannick Carrasco. Lo riporta Marca. Il club inglese sta valutando una offerta molto alta per convincere i colchoneros alla cessione dei due giocatori. Soprattutto per il trasferimento di Renan Lodi, giocatore accostato anche al mercato della Juve: la società di Premier League sembra disposta ad offrire ben 40 milioni di euro. Lodi, in questa stagione, ha collezioanto 42 presenze con l'Atletico, segnando quattro gol e fornendo cinque assist.