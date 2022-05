Cannavaro va in Liga: verso il sì all'Espanyol

TORINO - Fabio Cannavaro potrebbe finalmente lavorare in Europa. Dopo aver allenato il Guangzhou Evergrande a due riprese e il Tianjin Quanjian in Cina (oltre a una breve parentesi da ct a Pechino) e l’Al Nassr in Arabia Saudita, secondo “As”, l’ex capitano azzurro è un forte candidato alla guida dell’Espanyol, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Vicente Moreno a due giornate dalla fine della Liga. L'ipotesi Espanyol affascina Cannavaro, che però non è il solo in corsa per la panchina: le altre opzioni sono Diego Martinez e Paco Lopez.