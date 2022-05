Sport: "De Jong il dopo Pogba: ultimatum del Manchester United"

Manchester United, ultimatum a De Jong

Secondo la ricostruzione di "Sport", il Barcellona per comprare ha bisogno di vendere e il centrocampista olandese è il preferito dei Red Devils per rimpiazzare il partente Pogba. Lo United avrebbe già contattato il giocatore, che ancora non si è sbilanciato e non ha aperto al trasferimento perché vorrebbe continuare con in Spagna. E poi la squadra di Ten Hag non giocherà la Champions la prossima stagione. Sempre stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo, il Manchester avrebbe già dato l'ultimatum a De Jong che deve scegliere cosa fare. In caso di no, gli inglesi cambierebbero obiettivo.