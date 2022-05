LONDRA (INGHILTERRA) - Il Watford è retrocesso in in Championship e, con la retrocessione nella seconda serie inglese, ha dovuto ufficializzare la partenza di cinque calciatori: si tratta dell'ex Torino Nicolas Nkoulou, in scadenza di contratto, di Juraj Kucka, che era in prestito dal Parma, di Ben Foster, Andre Gray e Oghenekaro Etebo.