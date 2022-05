Marca: "Solo Juve, l'Atletico Madrid dice no all'acquisto di Di Maria"

Angel Di Maria non andrà all'Atletico Madrid. Il Fideo, che non rinnoverà il suo contratto con il Psg in scadenza il 30 giugno, è pronto per una nuova avventura. Su di lui si sono puntati i riflettori di diversi top club europei, con la Juve che sembrerebbe vicinissima a portarlo a Torino.

Atletico Madrid, le ragioni del no a Di Maria

Secondo Marca l'ex Real Madrid sarebbe potuto anche tornare nella capitale spagnola, sponda rojiblanca, ma il club avrebbe deciso di non andare a fondo per due ragioni: la prima sarebbe legata alla carta d'identità del calciatore (34 anni), la seconda alle richieste salariali, con Di Maria che sarebbe subito rientrato tra i calciatori più pagati del club. Per tali ragioni, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di lasciar stare l'operazione Di Maria. In realtà, come spiega il quotidiano spagnolo, ci sarebbe anche un'altra motivazione, e sarebbe legata alla firma di Samuel Lino, il brasiliano classe '99 che il club ha acquistato dal Gil Vicente. Un ipotetico arrivo di Di Maria, infatti, avrebbe di fatto costretto il giovane a partire dietro nelle gerarchie e faticare parecchio per ritagliarsi una maglia da titolare. Scongiurato l'approdo al Wanda Metropolitano, la Juve è pronta ad accogliere il Fideo.