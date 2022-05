Sport: "Pjanic la chiave per Koulibaly al Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'occasione Koulibaly non fa gola soltanto alla Juventus , che pensa al senegalese nei suoi piani per la difesa . Con il suo destino incerto al Napoli , con cui ha un contratto in scadenza tra un anno, il centrale azzurro piace anche al Barcellona che secondo 'Sport' avrebbe individuato in Pjanic "la chiave" per portarlo alla corte di Xavi .

Procuratore in comune

"Koulibaly - scrive il quotidiano catalano - è l'unica strada percorribile per ingaggiare un centrale di livello in grado di rafforzare la retroguardia blaugrana". Dopo aver "tentato per lo juventino De Ligt e Koundé del Sevilla, due operazioni milionarie che il club non è però disposto a portare avanti", il Barcellona punterebbe forte sul difensore del Napoli che "è alla portata e vuole venire". Il suo ingaggio, secondo Sport, "potrebbe essere agevolato dall'inserimento nell'affare di un calciatore come Pjanic che è molto apprezzato a Napoli". Presupposti che porterebbero "le negoziazioni ad aprirsi la prossima settimana" assicura ancora il quotidiano catalano, sottolineando come sia Koulibaly che il bosniaco ex Juve (di rientro dal prestito al Besiktas) "hanno in comune il procuratore Fali Ramadani" che "la prossima settimana ha in programma una riunione a Roma con il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis".