Rmc Sport: "Tchouameni vicino all'accordo con il Real Madrid"

MONACO -Sembrerre essere il giovane centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni il primo colpo del Real Madrid. Rmc Sport riporta che dopo la conquista della Champions League sabato contro il Liverpool le Merengues avrebbero accelerato le trattative con il presidente Florentino Perez a dirigere le operazioni: l'offerta fatta al Monaco sarebbe di circa 80 milioni di euro o anche di più con i bonus, il tutto nonostante il continuo interessamento del Paris-Saint-Germain. Il giocatore si trova in ritiro con la Nazionale in vista delle 4 partite della Nations League, tempo fa aveva confermato la sua volontà di entrare a far parte del club madrileno.