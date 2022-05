De Laurentiis: "Ho contattato l'agente di Bernardeschi"

NAPOLI - "Ho parlato già da un paio di settimane con l'agente per Bernardeschi. Ne parlo con Spalletti, vedremo come si sviluppano certe situazioni”. In occasione della presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , svela la trattativa con l'attaccante esterno, in scadenza di contratto con la Juventus. Il numero uno degli azzurri ha poi toccato diversi argomenti. Partendo dai rinnovi. "Koulibaly e Mertens? Sento mescolare troppo spesso sentimento e ragione. Non possono essere gestiti come si vorrebbe, perché ci sono vari interessi che non sono gestibili per la società. Per loro provo stima e rispetto, però dipenderà da loro capire se è solo la vil moneta a condizionarli, o se sono disposti a condividere un ambiente che ha dato loro tante soddisfazioni. Con Ospina ho parlato e attendo risposta. Agli agenti di Fabian ho fatto una proposta e attendo una risposta, siamo nei tempi previsti".

"Ancelotti arrivò dietro la Juve"

De Laurentiis ha poi elogiato Ancelotti, fresco vincitore della Champions League. Le parole nei confronti dell'attuale tecnico del Real Madrid, servono al presidente del Napoli per spiegare il suo progetto. "Ho portato Ancelotti che ha accettato di ridursi lo stipendio e non accetto che poi i tifosi lo fischino per un secondo posto dietro a una Juve che aveva dei favoritismi. Non vogliamo mandare via nessuno ma non ci sveneremo. Non è ridimensionamento che si parla ma di tornare sui binari dopo il deragliamento dei conti negli ultimi anni. Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli. Tutti insieme. Ma se non riuscissimo non dovremo deprimerci". Chiusura dedicata a Gravina. "Non ce l'ho con lui, gli rimprovero solo che in tre anni e mezzo non si è mai battuto col Governo per la riforma della Legge 91 sul professionismo. Lui a Castel di Sangro aveva una squadra che era in B e poi è scomparsa non so dove. Non ha un'esperienza contemporanea di club. Prendete gli episodi di La Spezia: sono costretto a pagare 30.000 euro di multa e a tenere chiusa una curva. A me non sembra giusto".