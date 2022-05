Tebas, furia sul Psg: "Ai loro dati non crede nessuno, sono da denuncia!"

MADRID - Non è la prima volta, probabilmente non sarà neanche l'ultima. Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha ingaggiato da anni una battaglia contro i club che a suo giudizio aggirano le norme del FFP, con un occhio particolare nei confronti del Psg di Al-Khelaifi. A tal proposito, il rinnovo monstre di Kylian Mbappé è stato un'ottima occasione per attaccare di nuovo, definendo l'operazione un "insulto al calcio" e andando dritto al punto: “Non risponderò al presidente del campionato francese. Non permetteremo a una squadra europea di distruggere l’ecosistema continentale del nostro calcio. Abbiamo preparato una denuncia che andremo a depositare in Uefa. Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi".