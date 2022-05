Mundo Deportivo: "Psg, incontro Al Khelaifi-Zidane: offerti 25 mln l'anno!"

PARIGI - Al termine di una stagione che non ha rispettato le aspettative, il Psg si prepara per cambiare in vista della prossima annata. L'obiettivo principale di Nasser Al Khelaifi, dopo la conferma e il rinnovo di Mbappè, è quella di trovare un allenatore top che possa portare a Parigi la tanto desiderata Champions League. Il profilo scelto, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, è quello di Zinedine Zidane, capace di vincere a Madrid la massima competizione europea per tre anni consecutivi. Il presidente dei parigini, secondo il media spagnolo, ha incontrato Zizou lunedì scorso e ha messo sul piatto un contratto faraonico da 25 milioni di euro a stagione, che lo trasformerebbe nel tecnico più pagato al mondo, prima ancora di Simeone (24 milioni dall'Atletico Madrid) e Guardiola (23 milioni dal Manchester City).

Mundo Deportivo: "Il Psg vuole Zidane"

Come dimostrato negli ultimi tempi, i soldi in casa Psg non sono certo un problema anche se a molti inizia a non soddisfare più questa situazione, vedi le ultime dichiarazioni di Tebas. Zidane, però, non ha risposto immediatamente all'offerta ricevuta, visto che non è la sola. Secondo Mundo Deportivo, il francese recupererà l'eredità di Didier Deschamps sulla panchina della Francia dopo i Mondiali di Qatar. Il ruolo di ct sarebbe molto gradito visto che gli consentirebbe di continuare a vivere a Madrid, spostandosi in Francia solo per le pause della nazionale e i tornei. Ora Zidane è in vacanza, si è preso del tempo per riflettere. Nei prossimi giorni scorpriremo se sostituirà Pochettino o se si metterà a servizio del proprio paese.