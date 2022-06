ESPN: "Chiellini firmerà con i Los Angeles FC in settimana"

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Chiusa la lunga avventura con la Juve - 17 anni e 19 trofei in bacheca più la promozione in Serie A nella stagione 2006-07 -, Giorgio Chiellini è pronto anche a indossare la maglia dell'Italia per l'ultima volta. Il difensore, infatti, ha annunciato che quella contro l'Argentina in programma a Wembley sarà la sua ultima partita con la casacca azzurra. Per Giorgio, però, non è ancora giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo.