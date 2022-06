Marca: "Psg, altro sgarbo al Real: pronti 100 milioni per Tchouameni"

PARIGI (Francia) - Il Real Madrid sarebbe fortemente interessato ad ingaggiare Aurélien Tchouaméni dal Monaco, ma senza lanciarsi in spese folli per soddisfare le richieste del club monegasco. Questa è l'ultima indiscrezione di calciomercato riportata da "Marca", che spiega di come ci sia ancora parecchia distanza tra la prima offerta formulata dal club di Florentino Perez e le pretese economiche della squadra biancorossa, complice l'intenzione del Psg di staccare un assegno da 100 milioni per assicurarsi il centrocampista classe 2000. Dopo il grande rifiuto ricevuto da Kylian Mbappé durante le scorse settimane - racconta il quotidiano spagnolo - il Real Madrid intravede nel talento francese un acquisto strategico e di grande potenziale in ottica futura, sulla stessa lunghezza d'onda del colpo Camavinga (pagato 30 milioni giusto l'anno scorso). In seguito ai primi contatti, la dirigenza dei "Blancos" ha appreso dell'interesse del Liverpool e della spietata concorrenza dei parigini, che al momento sono in pole position per chiudere l'affare. Ad ogni modo, conclude 'Marca', il Real Madrid non ha nessuna intenzione di prendere parte ad aste internazionali.