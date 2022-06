Dybala: "Vorrei conoscere altri campionati ma in Italia sono felice"

"Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia. Sono abbastanza calmo, le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. In Italia sono molto a mio agio". Sono le parole di Paulo Dybala a Espn sul suo futuro dopo la vittoria della sua Argentina contro l'Italia nella Finalissima.

Le parole di Dybala

L'attaccante argentino, a segno contro gli azzurri, ha poi parlato di Lautaro Martinez, dichiarando: "È un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale. Ora sono concentrato sulla nazionale devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io ora devo pensare all'Argentina". Infine, sull'addio alla Nazionale di Chiellini: "Con Giorgio ci conosciamo da sette anni, è un esempio per tutti, non solo un compagno. Spero che tanti giovani possano emulare quello che ha fatto lui, sarebbe un bene per il calcio".