Ufficiale, l'Hertha Berlino riparte da Schwarz: è lui il dopo Magath

BERLINO (GERMANIA) - Sandro Schwarz è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Hertha Berlino. Il 43enne ex Mainz (da luglio 2017 a novembre 2019) e Dinamo Mosca (dall'ottobre 2020 al termine di questa stagione) prenderà il posto di Magath, chiamato a marzo per salvare la squadra dopo i fallimenti di Dardai e Korkut. L'ex Bayern Monaco è riuscito nel miracolo di salvare la squadra dalla retrocessione superando nel doppio confronto nello spareggio l'Amburgo. Dopo il ko in casa (1-0), l'Hertha ha ribaltato il risultato nel secondo round andando a vincere (2-0) in trasferta.