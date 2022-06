Dybala torna al gol con l'Argentina: Oriana felicissima sui social

A Paulo Dybala è bastato appena un giro di lancette per mettere il proprio timbro nella Finalissima di Wembley tra Italia e Argentina. La Joya è entrato nel recupero al posto di Lo Celso e al primo pallone toccato l'ha spedito in fondo al sacco firmando così il definitivo 3-0 dopo che l'Albiceleste aveva già messo le cose in chiaro nei primi 45' grazie alle reti dell'interista Lautaro Martinez e di Di Maria, sempre più vicino alla Juve. Festa grande al triplice fischio, non solo per i calciatori, ma anche per le wags che ormai seguono i propri mariti o compagni in ogni angolo del mondo.