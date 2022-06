As: "Liga ha presentato esposto contro Juve e Manchester City"

MADRID (Spagna) - Il presidente della Liga Javier Tebas non si ferma nella sua battaglia personale contro il mancato rispetto dei vincoli sul calciomercato imposti dalla Uefa e dopo essersi scagliato contro il Psg, adesso starebbe facendo lo stesso pure con Juve e Manchester City. Lo rivela il quotidiano As, secondo il quale sarebbero stati presentati alla Uefa due esposti contro i club in questione, con l'obiettivo di "tutelare club spagnoli ed europei", a suo giudizio costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che non rispettano le norme e mettono a rischio l'intero ecosistema del calcio.