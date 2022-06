Daily Mail: "Chelsea, Pulisic chiede più spazio: è sfida tra Juve e Milan"

LONDRA (INGHILTERRA) - Sono appena 2207 i minuti collezionati in 38 presenze da Christian Pulisic in questa stagione con il Chelsea. L'americano è spesso partito dietro nelle gerarchie di Thomas Tuchel, pertanto l'ex Borussia Dortmund potrebbe essere ceduto per trovare più spazio altrove. Acquistato nel 2019 per 64 milioni di euro, secondo il Daily Mail sarebbe finito nel mirino di Juve e Milan, pronte a darsi battaglia per portarlo in Serie A.

Pulisic avverte il Chelsea: "Voglio più spazio"

Il calciatore, intanto, al momento è impegnato con la nazionale americana. Dal ritiro ha lanciato qualche frecciatina circa il proprio futuro: "Per quanto riguarda il momento, sono ovviamente concentrato solo su quello che sto facendo qui. E sono super entusiasta di essere qui. E sì, questo è tutto. Certo, voglio avere più spazio per giocare. Voglio stare in campo il più possibile ed essere in forma. Penso di avere ancora molte partite, ma è sempre qualcosa su cui sto lavorando e cercando di essere regolare anche a livello di club per mettermi nella posizione migliore per essere in forma quando verrò a giocare con la nazionale".

"Supermercato Chelsea", quanti calciatori in partenza!

Già all'inizio di questa stagione il padre di Pulisic, Mark, attraverso un tweet aveva definito la vicenda come "triste" e aveva parlato di una possibile cessione. Un commento che, nonostante il post sia stato subito cancellato, non è passato inosservato. Il Chelsea, dunque, potrebbe sedersi al tavolo con Juve e Milan per trattare l'uscita del classe '98. Diversi i giocatori in uscita dai Blues secondo quanto riporta il Daily Mirror: dopo Rüdiger, approdato al Real Madrid, potrebbero andar via anche Lukaku, desideroso di tornare all'Inter, e Marcos Alonso, finito nel mirino del Barcellona.