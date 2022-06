Fiorentina su Melegoni e Tameze. Marcos Antonio per la Lazio

TORINO - La Fiorentina è al lavoro per l’erede di Odriozola, tornato al Real Madrid dopo il prestito in Toscana. Dodò dello Shakthar è una pista caldissima ma piace tanto, per la sua duttilità, anche Bellanova del Cagliari, inseguito dalle big. Ieri si è aggiunta la Roma. Molina dell’Udinese sarebbe un altro giocatore che intriga ma su di lui c’è bagarre totale con Juventus, Atletico Madrid, e non solo, interessate. Calano invece le quotazioni di Bellerin dell’Arsenal, Dubois del Lione e Geertruida del Feyenoord. Nei prossimi giorni tentativo per Tameze del Verona e assalto a Melegoni del Genoa. Il Monza continua ad andare sull’usato sicuro e così dopo l’ex Inter Ranocchia , ormai a un passo, e Candreva , trattativa forte con la Samp, si prova ad agganciare Acerbi in uscita dalla Lazio. Proprio in casa biancoceleste, Sarri vuole anticipare i primi colpi in entrata, almeno nella nuova spina dorsale che ha in mente per la sua creatura. Intanto è tutto fatto per Marcos Antonio. Il brasiliano, classe 2000, è il primo rinforzo. Mezzala e regista, arriva dallo Shakhtar per 8 milioni di euro più bonus e percepirà uno stipendio da circa 1.5 milioni a stagione. Firmerà un contratto quinquennale. Ora si aspetta solo lo sbarco del ragazzo a Roma che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.