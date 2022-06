Bale non pensa al ritiro: "Ho tantissime offerte"

"Ucraina? Il solo vedere le foto e leggere quello che sta succedendo è straziante. Tutti nel mondo sostengono l'Ucraina. È lo sport che unisce tutti. Capiamo cosa possa significare per loro ma anche noi vogliamo andare al Mondiale. Vogliamo dare gioia al nostro Paese e ai nostri tifosi". Sono le parole di Gareth Bale alla vigilia della sfida valevole per la qualificazione ai mondiali in Qatar con il suo Galles. L'attaccante 32enne dopo l'addio al Real Madrid ha smentito l'ipotesi di un possibile ritiro dal calcio affermando: ""Futuro? Adesso non ci penso, c'è una partita troppo importante da giocare. Ho davvero tante offerte. Non mi ritirerò, è improbabile".