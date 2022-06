Mundo Deportivo: "Pjanic, spunta l'ipotesi Marsiglia"

BARCELLONA - Dopo la sua esperienza in Turchia, in prestito al Besiktas, Miralem Pjanic è ritornato al Barcellona. Però stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'ex Juve non resterà con i blaugrana vista la tanta concorrenza a centrocampo. Sempre secondo il quotidiano spagnolo la nuova destinazione del centrocampista bosniaco sarebbe la Ligue 1, con il Marsiglia che lo ha scelto come sostituto di Kamara. L'operazione sarebbe facilitata anche dagli ottimi rapporti tra il presidente del club francese, Pablo Longoria, e la dirigenza del Barcellona. Pjanic in carriera ha già vestito la maglia di Lione e Metz nel campionato francese. Sul giocatore rimane interessato anche il Napoli.