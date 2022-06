Mundo Deportivo: "Juve, Di Maria sta aspettando il Barcellona"

BARCELLONA - Per Di Maria alla Juve siamo allo sprint finale , agli ultimi metri prima del traguardo e in casa bianconera credono che tutto possa filare liscio. Il club ha fatto la sua offerta al calciatore, che arriverebbe da svincolato, adesso manca solo l'ultimo step: l'ok dell'argentino. Che però si prende ancora del tempo e riflette, resta in attesa e temporeggia, magari sperando che all'ultimo possa inserirsi con decisione il Barcellona .

"Di Maria sta aspettando il Barcellona"

Come riporta il Mundo Deportivo, il "Fideo" preferirebbe tornare in Liga, dove ha giocato con la maglia del Real Madrid, e starebbe aspettando segnali dal Barça che però deve prima cedere Dembélé, indirizzato verso il Chelsea. Per i blaugrana la prima opzione sarebbe Rapinha del Leeds, ma il costo di circa 55 milioni di euro rende difficile l'affare. Ecco perché l'idea Di Maria in Catalogna non è ancora stata scartata, anche se la Juve resta ampiamente in vantaggio.