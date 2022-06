"Il City vuole liberarsi di Gabriel Jesus: offerto al Real Madrid"

La Juventus ha un sogno: regalare ad Allegri come vice Vlahovic Gabriel Jesus . Rischia però di rimanere soltano un desiderio di mercato perché la richiesta che il Manchester City fa dell'attaccante è di almeno 50 milioni di euro. Tatticamente il brasiliano è perfetto perché sa agire sia da prima punta sia da seconda, facendo eventualmente da spalla a DV7. In realtà le possibilità che Gabriel Jesus (25 anni, contratto in scandenza nel 2023) lasci il City non sono basse, anzi, lui vuole cambiare aria e Guardiola deve fare spazio ad Haaland, promesso sposo. Ecco perché i Citizens stanno cercando di piazzarlo e l'avrebbero già offerto al Real Madrid .

Gabriel Jesus offerto a Real e Atletico

Per "SER" il Manchester starebbe spingendo il centravanti ex Palmeiras al Real, ma avrebbe provato anche con l'Atletico, incassando però il rifiuto dei colchoneros. I Blancos dovrebbero prima liberarsi di Jovic e Mariano, poi potrebbero parlare di Gabriel Jesus, che piace ad Ancelotti. Il problema principale è rappresentato dagli slot per gli extracomunitari, già occupati da Vinicius, Rodrygo e Militao. Può liberarsi quello di Vinicius, qualora dovesse ottenere il passaporto da comunitario, in caso contrario non ci sarebbero i margini per portare il brasiliano al Madrid, che rimarrebbe ancora bloccato.