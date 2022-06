Lewandowski, addio al Bayern: "Voglio nuove sfide"

MONACO (Germania) - Robert Lewandowski ha ribadito ancora una volta il desiderio di lasciare il Bayern Monaco per sposare una nuva avventura fuori dalla Germania. Al media polacco "Onet Sport" l'attaccante ha dichiarato: "Me ne vado perché voglio nuove sfide. Al Bayern non hanno voluto ascoltarmi fino all'ultimo ma qualcosa dentro di me si è spento e onestamente non mi aspettavo quello che è successo negli ultimi mesi". E sulle contendenti: "La lista dei club interessati a me è molto lunga, ma si parla molto di un club in concreto perché non sto considerando le altre offerte. Ho una casa in Spagna e parlo un po' di spagnolo".