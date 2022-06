Lewandowski e l'addio al Bayern: "Sono prigioniero, voglio andarmene"

VARSAVIA (Polonia) - "La mia intenzione è quella di andare via dal Bayern Monaco, questo è sicuro. La lealtà e il rispetto sono più importanti degli affari, ma non mi vogliono comunque ascoltare. Sono sempre stato a piena disposizione del club e penso che la cosa migliore sia trovare una soluzione buona per tutti. Non si può decidere pensando in una sola direzione". Dal ritiro della nazionale polacca Robert Lewandowski torna a parlare della sua ferma volontà di lasciare la Bundesliga, con destinazione sempre più probabile il Barcellona: "Qualcosa dentro me è morto, voglio andare via per vivere più emozioni. Chi mai vorrebbe andare adesso al Bayern, sapendo quello che stanno facendo a me?", ha aggiunto Lewandoski, che si ritiene praticamente un "prigioniero".