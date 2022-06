The Athletic: "Real Madrid-Tchouameni, è fatta: al Monaco 100 milioni"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo verbale, sulla base di 100 milioni di euro, per il trasferimento del centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni: secondo The Athletic infatti i due club sarebbero in procinto di finalizzare le pratiche burocratiche e le procedure normative affinchè l'operazione possa venire annunciata ufficialmente. Il 22enne avrebbe infatti definitivamente scelto il Bernabeu come sua prossima destinazione, rifiutando le "avancese" di altri club come il Paris-Saint Germain, il Liverpool ed il Manchester United.