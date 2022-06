Daily Mail: "Il Liverpool vuole Darwin Nunez: pronti 100 milioni"

Il Liverpool vuole Darwin Nunez. Il club inglese ha scelto il centravanti uruguaiano del Benfica per sostituire Sadio Manè, in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco. Un'operazione, come riportato dal Daily Mail, da circa 100 milioni di euro. Si tratterebbe di un'indicazione precisa di Jurgen Klopp, che avrebbe chiesto al ds Ward di avviare la trattativa con la società portoghese.