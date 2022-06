Gattuso arriva a Valencia: giovedì la presentazione

Gattuso, l'ultima esperienza sulla panchina del Napoli

Per Gattuso, che lo scorso anno lasciò la panchina della Fiorentina dopo un solo mese, si tratta della terza esperienza all' estero, dopo aver allenato il Sion (in Svizzera) e l'Ofi Creta (in Grecia). In Italia ha guidato Palermo, Pisa, Milan e Napoli. Con gli azzurri, nella stagione 2020-21, ha chiuso al quinto posto, sfiornado la qualificazione in Champions League.