Rothen, il duro attacco a Icardi e Paredes: "Se ne vadano"

PARIGI - “Icardi e Paredes? La vergogna non ha limiti, aspetto che questi calciatori vadano via“. Sono le due parole ad As di Jerome Rothen, ex calciatore del club parigini, che ha parlato della situazione di Mauro Icardi e Leandro Paredes. "Che abbiano rispetto per qualche secondo - prosegue -: hanno un contratto ma non possono decidere di restare quando il club vuole cederli. Il PSG ha già mandato via alcuni allenatori perché non contento e farà questo anche con giocatori che si sentono star ma che non sono niente". I due giocatori sono ormai diventati ormai un peso per il mercato del Psg: "Se comparo gli stipendi con l'impatto sportivo è qualcosa di catastrofico. Quando ti chiami Icardi o Paredes, non puoi fare certi discorsi mentre non giochi, fingi di allenarti e guardi giocare gli altri. Se la società ti dice: 'Non ti vogliamo più, ti ho acquistato a 50-60 milioni e ti diamo un milione al mese' devi rispettare la decisione.