Telegraph: "Tuchel vuole portare De Ligt e Dembélé al Chelsea"

LONDRA (Inghilterra) - Todd Boehly non vuole far rimpiangere Roman Abramovich e sarebbe disposto a mettere a disposizione di Thomas Tuchel una cifra piuttosto importante da investire in sede di mercato. Secondo il 'Telegraph', infatti, la nuova proprietà dovrebbe mettere a disposizione del tecnico tedesco circa 200 milioni di euro e il manager dei 'Blues' avrebbe già deciso come investirli. Gli obiettivi sarebbero Ousmane Dembélé, che arriverebbe a Stamford Bridge a parametro zero dal Barcellona, e che Tuchel ha già allenato ai tempi in cui era alla guida del Borussia Dortmund, ma anche il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt. Se per l'esterno francese le trattative per l'ingaggio sarebbero già ben avviate, un discorso nettamente diverso va fatto per il difensore centrale olandese, sotto contratto con la Juventus fino al 2024 e con una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Una cifra altissima, ma che il Chelsea potrebbe coprire facendo cassa con qualche cessione eccellente come quella di Romelu Lukaku.