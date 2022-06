MD: "Pjanic, ritiro col Barcellona e poi sceglie la squadra"

TORINO - Pjanic ed il suo futuro, tutto ancora da scrivere ma non a Barcellona: secondo quanto scrive il Mundo Deportivo il bosniaco, di ritorno dal prestito dal Besiktas, sarà presente regolarmente a inizio stagione con i blaugrana a inizio luglio pur non rientrando nei piani dell’ allenatore Xavi. Al momento il regista ha ancora due anni di contratto con il club catalano ma con ogni probabilità non farà parte della rosa culè: dopo le visite mediche di rito, durante il precampionato valuterà le proposte di mercato per trovare la sua strada, lontano dal Camp Nou.