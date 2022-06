After RMC: "Prossima stagione Zidane allenerà il Psg"

PARIGI (Francia) - Zinedine Zidane potrebbe allenare presto il Psg. I media francesi da settimane scrivono che Zizou non avrebbe intenzione di accettare l'incarico dal Psg, in quanto intenzionato a sedersi prima possibile sulla panchina della nazionale transalpina, ma c'è un giornalista che la pensa diversamente. E visto il recente passato, la sua opinione non può essere trascurata.